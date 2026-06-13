В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На территории Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.Жителям рекомендовали сохранять спокойствие и проявлять бдительность. В период действия режима возможны ограничения в работе связи и мобильного интернета.Также граждан просят не приближаться к обнаруженным обломкам и не пытаться их перемещать. Кроме того, не следует публиковать фотографии и видеозаписи, связанные с работой систем противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов. О подозрительных объектах необходимо сообщать по номеру 112.Росавиация сообщает о введение временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.Напомним, что 18 июня произошла масштабная атака беспилотников на Москву и Московскую область. Из-за этого в аэропорту «Кольцово» были массовые задержки и отмены рейсов. По информации властей Москвы, в ходе отражения атаки были уничтожены сотни беспилотников. Также сообщалось о повреждении промышленных предприятий, торговых и жилых объектов. По предварительным данным, пострадали 17 человек. Кроме того, сообщается о гибели 8-летней девочки во время пожара, возникшего из-за атаки БПЛА. Мероприятие для возрастной категории 18+