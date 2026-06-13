На границе Свердловской области и Пермского края почти отремонтировали два моста

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На перегоне Кордон — Шамары завершился основной этап капитального ремонта двух параллельных железнодорожных мостов, расположенных на границе Свердловской области и Пермского края. Работы ведутся в рамках программы обновления инженерных сооружений Свердловской железной дороги.Как сообщает администрация СвЖД, в ходе ремонта строители укрепили опоры обоих мостов и смонтировали ограждение для укрепления насыпи. Были заменены железобетонные пролётные строения и уложена новая рельсошпальная решётка. Рабочим осталось проделать завершающую стадию ремонта: на откосах насыпи они обустроят технологические лестницы, а внешние конструкции мостов покрасят. По завершении всего комплекса работ обновлённые мосты обеспечат повышение надёжности инфраструктуры и увеличение пропускной способности перегона.Важной особенностью ремонтной кампании стало то, что движение поездов на участке не прерывалось ни на один день. На время проведения работ составы следовали в реверсивном режиме — по одному пути в обоих направлениях. Это позволило сохранить бесперебойное грузовое и пассажирское сообщение на одном из ключевых участков Транссибирской магистрали. Мероприятие для возрастной категории 18+