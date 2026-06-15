Перевозчика оштрафовали за холод в электричке Екатеринбург — Богданович

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская транспортная прокуратура провела проверку в отношении АО «Свердловская пригородная компания» по обращению одного из пассажиров. Поводом послужило ненадлежащее качество услуг при осуществлении железнодорожных перевозок.В ходе проверки установлено, что в вагонах электропоезда, следовавшего из Екатеринбурга в Богданович, вышла из строя система отопления. В результате температура воздуха в салонах опустилась ниже допустимого уровня, что создало неблагоприятные условия для пассажиров. Нарушение требований законодательства о защите прав потребителей было зафиксировано документально.По инициативе транспортного прокурора перевозчик привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ. За оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, акционерному обществу «Свердловская пригородная компания» назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+