Дипломат Монголии посетил колонию строгого режима в Екатеринбурге

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Сотрудник посольства Монголии в России Мунхуу Санчир посетил исправительную колонию строгого режима №10 в Екатеринбурге. Визит был организован для проверки условий содержания граждан Монголии, отбывающих наказание в учреждении, а также оказания им консульской поддержки, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.В ходе посещения дипломат встретился со своими соотечественниками. Он рассказал осуждённым о действующих правовых нормах, порядке взаимодействия с дипломатическим представительством и ответил на интересующие их вопросы. Также обсуждались вопросы соблюдения прав иностранных граждан и особенности консульского учёта.Как отметили в ГУФСИН по Свердловской области, подобные встречи помогают обеспечивать соблюдение международных стандартов обращения с иностранными гражданами в местах лишения свободы, а также позволяют осуждённым поддерживать связь с родиной и получать необходимую правовую информацию. Мероприятие для возрастной категории 18+