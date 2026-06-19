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Авито Спецтехника и НАДДиПС проведут крупнейший форум отрасли в Москве

21.02 Понедельник, 22 июня 2026
Фото: Вечерние ведомости
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С 29 сентября по 1 октября в Москве на площадке «Лукойл Арена» пройдет Национальный форум «Дело спецтехники», организованный Национальной ассоциацией дилеров, дистрибьюторов и производителей спецтехники (НАДДиПС) при стратегическом партнерстве Авито Спецтехника.

Форум объединит производителей, дилеров, дистрибьюторов, сервисные компании, поставщиков технологий, лизинговые организации и других участников рынка специальной техники и коммерческого транспорта. Организаторы называют его крупнейшим офлайн-событием отрасли, сочетающим масштабную выставку и деловую программу.

По словам директора направления «Спецтехника» в Авито Максима Мажуги, проект, который несколько лет развивался как отраслевая конференция, в 2026 году выходит на новый уровень.

«На протяжении последних четырех лет Авито Спецтехника развивала конференцию "Дело Спецтехники" как площадку для открытого диалога и обмена экспертизой между участниками рынка. В 2026 году проект выходит на новый уровень: объединив опыт, компетенции и отраслевую экспертизу НАДДиПС и Авито Спецтехники, мы создаем крупнейший в России форум, который объединит производителей, дилеров, сервисные компании, поставщиков технологий, финансовые организации и владельцев техники», – отметил Максим Мажуга.

По его словам, рынок спецтехники сейчас переживает серьезную трансформацию: меняются модели продаж, растет роль цифровых каналов, повышаются требования к прозрачности сделок и эффективности управления техникой.

«Мы убеждены, что именно благодаря объединению экспертизы, открытой профессиональной дискуссии и сотрудничеству всех участников рынка можно обеспечить его устойчивое развитие и создать новые возможности для роста бизнеса», – добавил он.

Ожидается, что форум посетят более 40 тысяч человек. На выставке площадью 20 тысяч квадратных метров свои решения представят свыше 50 участников и более 30 брендов техники.

В рамках мероприятия запланированы более 20 тематических сессий, участие более 100 спикеров и свыше 10 тысяч слушателей деловой программы. Среди ключевых тем – локализация производства, цифровизация, новые технологии, сервисное обслуживание техники, управление парком, кадровые вопросы и развитие профессионального сообщества.

Отдельным направлением форума станет премия «Дело спецтехники 2026», которая пройдет для руководителей компаний отрасли и включит более десяти номинаций.

НАДДиПС объединяет 51 компанию, работающую в сфере производства, продажи и обслуживания специальной техники. По данным ассоциации, ее участники представляют около 60% российского рынка спецтехники. Авито Спецтехника выступает одной из крупнейших цифровых платформ для продажи и аренды коммерческого транспорта и специальной техники.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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