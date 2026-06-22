На семь водителей составили протоколы из-за неправильной перевозки детей в Алапаевске





сообщили в областной УГИБДД. «В отношении всех автомобилистов составлены административные материалы по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ с наложением административного штрафа в размере 5 тысяч рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Алапаевске прошёл рейд, по итогам которого сотрудники местной ГИБДД составили семь протоколов за нарушение правил перевозки детей.Там также напомнили, что при резком торможении или столкновении непристёгнутый ребёнок продолжает двигаться по инерции с прежней скоростью – нагрузка в момент удара увеличивает его вес в десятки раз, и удержать его физически невозможно. Единственной надёжной защитой считается детское удерживающее устройство. Его использование обязательно. Мероприятие для возрастной категории 18+