За неделю из Свердловской области выдворили 182 нелегала





— рассказал полковник Горелых. «Всего за семь дней выявили 953 нарушителя. К административной ответственности привлекли 620 человек. Также наказаны 228 лиц, оказывавших услуги нелегалам. За незаконное использование труда иностранных работников наказаны 97 работодателей. Наложены штрафы на сумму свыше 4 миллионов рублей. В бюджет взыскано 1,5 миллиона рублей. Принято 222 решения о запрете въезда в РФ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За неделю полиция Свердловской области выявила и выдворила из страны 182 нелегальных мигранта. Об этом Вечерним ведомостям сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.По его словам, в рейде участвовали сотрудники ОВД из подразделений по вопросам миграции, подразделений по контролю за оборотом наркотиков, уголовного розыска, охраны общественного порядка, Госавтоинспекции, Центра по противодействию экстремизму, транспортной полиции, а также представители ФСБ и органов прокуратуры. Всего порядка 1000 правоохранителей.Специалисты проверяли места, в которых живут и работают иностранные граждане, а также дороги, стройплощадки, торговые точки и предприятия из сферы услуг.Также он подчеркнул, что по фактам незаконной миграции, фиктивной регистрации и постановки на учёт, использования поддельных документов возбуждено 56 уголовных дел. Мероприятие для возрастной категории 18+