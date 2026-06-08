Жители Урала чаще всего дарят выпускникам гаджеты

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Большинство родителей выпускников в Уральском федеральном округе собираются подарить детям подарок по случаю окончания школы. Самым популярным вариантом стали смартфоны и другая техника, следует из исследования Авито Рекламы и Авито Товаров.Согласно опросу, подарок выпускнику планируют вручить 93% родителей. При этом 31% уже определились с выбором, 34% ещё выбирают подходящий вариант, а 27% пока не задумывались о покупке. Лишь 7% респондентов сообщили, что не собираются делать подарок на выпускной.Чаще всего родители выбирают смартфоны и другую технику — такой вариант назвали 40% опрошенных. На втором месте оказались путешествия и поездки (24%). Ноутбук в качестве подарка рассматривают 19% участников исследования, столько же готовы подарить одежду или аксессуары. Украшения выбрали 13% респондентов, образовательные курсы — 11%, часы — 9%, а автомобиль или мотоцикл — 5%.В среднем жители Урала готовы потратить на подарок выпускнику 32,7 тысячи рублей. Наиболее популярным оказался бюджет от 5 до 15 тысяч рублей — его назвали 28% опрошенных. Ещё 24% готовы потратить от 15 до 30 тысяч рублей, 23% — от 30 до 50 тысяч рублей. Сумму свыше 100 тысяч рублей готовы выделить лишь 2% родителей.Исследование также показало, что для части семей подарки на выпускной стали традицией. Около 22% жителей УрФО рассказали, что сами получали памятный подарок после окончания школы и запомнили его на всю жизнь. Почти половина респондентов (48%) отметили, что в годы их учёбы такой традиции не существовало.По данным Авито, онлайн-реклама влияет на выбор подарка или магазина у 28% жителей Уральского федерального округа. Для 8% она является одним из главных факторов при покупке, ещё для 20% — дополнительным источником информации. Исследование проводилось среди 10 тысяч совершеннолетних жителей России. Мероприятие для возрастной категории 18+