Театр из Новоуральска получил спецприз Фестиваля театров малых городов России

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Театр музыки, драмы и комедии из Новоуральска отмечен специальным призом жюри XXIII Фестиваля театров малых городов России, который завершился в Сергиевом Посаде Московской области.Награду коллектив получил за «поиски нового языка в музыкальном театре». Жюри отметило спектакль «Комплексный анализ метаморфоз личности на примере Мухи-Цокотухи», поставленный режиссёром Ванечкой.Фестиваль проходил с 26 мая по 3 июня. В конкурсной программе участвовали 15 театров из разных регионов страны. По данным организаторов, мероприятия фестиваля посетили более 10 тысяч человек.Победителей определяло жюри под председательством художественного руководителя Александринского театра Никиты Кобелева. Гран-при в номинации «Лучший спектакль большой формы» разделили постановки «Коби Брайант» Чайковского театра драмы и комедии и «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Русского драматического театра «Мастеровые» из Набережных Челнов. Оба спектакля покажут на сцене Театра Наций в Москве. Мероприятие для возрастной категории 18+