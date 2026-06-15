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Театр из Новоуральска получил спецприз Фестиваля театров малых городов России
Фото: Вечерние ведомости
Театр музыки, драмы и комедии из Новоуральска отмечен специальным призом жюри XXIII Фестиваля театров малых городов России, который завершился в Сергиевом Посаде Московской области.
Награду коллектив получил за «поиски нового языка в музыкальном театре». Жюри отметило спектакль «Комплексный анализ метаморфоз личности на примере Мухи-Цокотухи», поставленный режиссёром Ванечкой.
Фестиваль проходил с 26 мая по 3 июня. В конкурсной программе участвовали 15 театров из разных регионов страны. По данным организаторов, мероприятия фестиваля посетили более 10 тысяч человек.
Победителей определяло жюри под председательством художественного руководителя Александринского театра Никиты Кобелева. Гран-при в номинации «Лучший спектакль большой формы» разделили постановки «Коби Брайант» Чайковского театра драмы и комедии и «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Русского драматического театра «Мастеровые» из Набережных Челнов. Оба спектакля покажут на сцене Театра Наций в Москве. Мероприятие для возрастной категории 18+
Награду коллектив получил за «поиски нового языка в музыкальном театре». Жюри отметило спектакль «Комплексный анализ метаморфоз личности на примере Мухи-Цокотухи», поставленный режиссёром Ванечкой.
Фестиваль проходил с 26 мая по 3 июня. В конкурсной программе участвовали 15 театров из разных регионов страны. По данным организаторов, мероприятия фестиваля посетили более 10 тысяч человек.
Победителей определяло жюри под председательством художественного руководителя Александринского театра Никиты Кобелева. Гран-при в номинации «Лучший спектакль большой формы» разделили постановки «Коби Брайант» Чайковского театра драмы и комедии и «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Русского драматического театра «Мастеровые» из Набережных Челнов. Оба спектакля покажут на сцене Театра Наций в Москве. Мероприятие для возрастной категории 18+
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