Возрастное ограничение 18+

Театр из Новоуральска получил спецприз Фестиваля театров малых городов России

11.01 Вторник, 16 июня 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Театр музыки, драмы и комедии из Новоуральска отмечен специальным призом жюри XXIII Фестиваля театров малых городов России, который завершился в Сергиевом Посаде Московской области.

Награду коллектив получил за «поиски нового языка в музыкальном театре». Жюри отметило спектакль «Комплексный анализ метаморфоз личности на примере Мухи-Цокотухи», поставленный режиссёром Ванечкой.

Фестиваль проходил с 26 мая по 3 июня. В конкурсной программе участвовали 15 театров из разных регионов страны. По данным организаторов, мероприятия фестиваля посетили более 10 тысяч человек.

Победителей определяло жюри под председательством художественного руководителя Александринского театра Никиты Кобелева. Гран-при в номинации «Лучший спектакль большой формы» разделили постановки «Коби Брайант» Чайковского театра драмы и комедии и «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Русского драматического театра «Мастеровые» из Набережных Челнов. Оба спектакля покажут на сцене Театра Наций в Москве.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Алина Иванова © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Театральное сообщество Екатеринбурга просит Минкульт РФ поддержать «Коляда-театр»
15 июня 2026
Объявлены даты проведения юбилейного кинофестиваля «Одна шестая» в Екатеринбурге
08 июня 2026
Управленческий вакуум после смерти Николая Коляды грозит «Коляда-театру» ликвидацией
11 июня 2026
Уральцам предложили выбрать имя талисману Международного фестиваля молодежи
07 июня 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«В вашем городе всё системно плохо». Транспортный эксперт из Москвы — о причинах ДТП в Екатеринбурге

А также о том, что можно исправить, чтобы снизить число смертей на улицах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:12 В Свердловской области за год открыли семь новых поликлиник
11:48 Килиан Мбаппе включил стадион в Екатеринбурге в личный топ атмосферных арен
11:47 Три свердловских театра присоединятся к «Театральному поезду» после его остановки в Екатеринбурге
11:23 В Екатеринбурге намерены отреставрировать заводской цех XIX века
11:14 В Екатеринбурге объявлены торги на проектирование новых станций метро
11:10 Свердловская область за год сократила госдолг на 15 млрд рублей
11:01 Театр из Новоуральска получил спецприз Фестиваля театров малых городов России
10:27 В свердловской областной больнице запустили установку для облучения донорской крови
10:00 Более 4 тысяч детей отдохнули в первой смене загородных лагерей Екатеринбурга
09:15 Из свердловских садов за месяц вывезли вдвое больше мусора
21:12 Покатушки на квадроцикле с ребёнком по Карпинску закончились принудительными
20:35 Театральное сообщество Екатеринбурга просит Минкульт РФ поддержать «Коляда-театр»
20:12 Бравшие взятку щебнем полицейские из Североуральска получили реальные сроки
19:28 На Свердловской железной дороге отмечают контейнерный бум
19:10 Про стилягу Аксёнова расскажут завтра в Ельцин-центре
18:33 Более 600 малышей родились в Свердловской области за неделю
17:10 За сотрудницей «Екатеринбурггаза» погнался мужчина с ножом
16:48 После жалобы екатеринбурженки на прописавшихся в её квартире ингушей возбудили уголовное дело
16:06 Восемь лет условно запросило гособвинение для экс-супруги свердловского замгубернатора Чемезовой
16:04 Денис Паслер нашёл нового замминистра во внешнеэкономическое ведомство взамен Людмилы Берг
15:48 Пожилого уральца осудили за контрабанду леса
15:40 Руководителя компании-поставщика осудили за коммерческий подкуп в Екатеринбурге
15:28 За незаконную охоту на лося будут судить жителя Берёзовского
14:21 В Нижнем Тагиле суд утвердил мировое соглашение по иску о сгоревшем доме
14:10 У вузов, школ и детсадов обещают отремонтировать дороги в Екатеринбурге
13:42 Жительницу Нижнего Тагила обвинили в осквернении мемориала
Все новости Свердловской области
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
11:00 FIDE временно отстранила Федерацию шахмат России
22:12 Авито Работа: скорость найма стала одним из ключевых факторов производительности малого бизнеса
22:06 За подделку справок об отсутствии ВИЧ ввели уголовную ответственность
18:57 Жара может делать животных агрессивнее и буквально мешать им думать
18:29 Путин призвал бизнес вкладываться в детские лагеря и здравницы
17:39 В Канаде задержали 17 лет летавшего по поддельным документам пилота
16:43 Верховный суд начал тестировать ИИ для помощи судьям и секретарям
15:36 В БелГУ разработали шкалу для выявления скрытых рисков хронических заболеваний у женщин
13:50 Каждая четвертая компания в России готовится к сокращению сотрудников
13:25 В Роспотребнадзоре назвали восемь прививок, которые нужно сделать каждому россиянину
12:56 Ученые выяснили, какие средства лучше всего защищают от комаров
12:49 Глава МИД Турции Фидан приедет в Россию на переговоры с Лавровым
11:40 Авито Работа поможет промышленникам искать кадры для предприятий
Все новости России и мира
12:12 В Свердловской области за год открыли семь новых поликлиник
11:48 Килиан Мбаппе включил стадион в Екатеринбурге в личный топ атмосферных арен
11:47 Три свердловских театра присоединятся к «Театральному поезду» после его остановки в Екатеринбурге
11:23 В Екатеринбурге намерены отреставрировать заводской цех XIX века
11:14 В Екатеринбурге объявлены торги на проектирование новых станций метро
11:10 Свердловская область за год сократила госдолг на 15 млрд рублей
11:01 Театр из Новоуральска получил спецприз Фестиваля театров малых городов России
10:27 В свердловской областной больнице запустили установку для облучения донорской крови
10:00 Более 4 тысяч детей отдохнули в первой смене загородных лагерей Екатеринбурга
09:15 Из свердловских садов за месяц вывезли вдвое больше мусора
21:12 Покатушки на квадроцикле с ребёнком по Карпинску закончились принудительными
20:35 Театральное сообщество Екатеринбурга просит Минкульт РФ поддержать «Коляда-театр»
20:12 Бравшие взятку щебнем полицейские из Североуральска получили реальные сроки
19:28 На Свердловской железной дороге отмечают контейнерный бум
19:10 Про стилягу Аксёнова расскажут завтра в Ельцин-центре
18:33 Более 600 малышей родились в Свердловской области за неделю
17:10 За сотрудницей «Екатеринбурггаза» погнался мужчина с ножом
16:48 После жалобы екатеринбурженки на прописавшихся в её квартире ингушей возбудили уголовное дело
16:06 Восемь лет условно запросило гособвинение для экс-супруги свердловского замгубернатора Чемезовой
16:04 Денис Паслер нашёл нового замминистра во внешнеэкономическое ведомство взамен Людмилы Берг
15:48 Пожилого уральца осудили за контрабанду леса
15:40 Руководителя компании-поставщика осудили за коммерческий подкуп в Екатеринбурге
15:28 За незаконную охоту на лося будут судить жителя Берёзовского
14:21 В Нижнем Тагиле суд утвердил мировое соглашение по иску о сгоревшем доме
14:10 У вузов, школ и детсадов обещают отремонтировать дороги в Екатеринбурге
13:42 Жительницу Нижнего Тагила обвинили в осквернении мемориала
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK