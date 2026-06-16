Суд не стал отменять оправдательный приговор хозяину погубившего подростка троса в свердловском посёлке

сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

«Прокурор, не согласный с итогом, направил кассационное представление в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Накануне в Челябинске состоялось рассмотрение, по итогам которого приговор оставлен без изменения»,