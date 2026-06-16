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Суд не стал отменять оправдательный приговор хозяину погубившего подростка троса в свердловском посёлке
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Седьмой кассационный суд оставил в силе оправдательный приговор жителю Свердловской области Константину Смирнову, которому вменяли причинение смерти по неосторожности подростку на частном автотреке.
Напомним, трагедия, о которой идёт речь, произошла в апреле 2024 года в посёлке Совхозный, где 15-летний юноша на байке вместе со своей 14-летней подругой «налетели» на натянутый между деревьями металлический трос, который повесил Смирнов, чтобы закрыть въезд на автотрек. В результате молодой человек скончался на месте, а девушка лишилась пальцев на руке.
1 декабря 2025 года Белоярский районный суд признал Константина Смирнова невиновным в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. Судебное решение обжаловали в Свердловском областном суде, но и там не увидели вины хозяина троса. По итогам апелляционного рассмотрения в феврале 2026 года оправдательный приговор вступил в силу.
Напомним, трагедия, о которой идёт речь, произошла в апреле 2024 года в посёлке Совхозный, где 15-летний юноша на байке вместе со своей 14-летней подругой «налетели» на натянутый между деревьями металлический трос, который повесил Смирнов, чтобы закрыть въезд на автотрек. В результате молодой человек скончался на месте, а девушка лишилась пальцев на руке.
1 декабря 2025 года Белоярский районный суд признал Константина Смирнова невиновным в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. Судебное решение обжаловали в Свердловском областном суде, но и там не увидели вины хозяина троса. По итогам апелляционного рассмотрения в феврале 2026 года оправдательный приговор вступил в силу.
«Прокурор, не согласный с итогом, направил кассационное представление в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Накануне в Челябинске состоялось рассмотрение, по итогам которого приговор оставлен без изменения»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
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