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В Белоярском районе из-за натянутого троса погиб 15-летний байкер
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В понедельник, 22 апреля, вечером в посёлке Совхозный Белоярского района Свердловской области произошла трагедия – жизни лишился 15-летний байкер, «налетевший» на натянутый трос.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в региональном управлении ГИБДД, это произошло при въезде на частную асфальтированную площадку. Юноша не заметил натянутый между деревьями металлический трос и допустил на него наезд. В результате он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия до прибытия скорой.
С ним была 14-летняя подруга. Она в результате чужой неосторожности лишилась пальцев рук. Её доставили в больницу.
По факту смертельной аварии проводится расследование. К нему подключены родители погибшего и пострадавшей, а также сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в региональном управлении ГИБДД, это произошло при въезде на частную асфальтированную площадку. Юноша не заметил натянутый между деревьями металлический трос и допустил на него наезд. В результате он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия до прибытия скорой.
С ним была 14-летняя подруга. Она в результате чужой неосторожности лишилась пальцев рук. Её доставили в больницу.
«Мотоцикл подростку подарила его бабушка в марте текущего года, так как внук мечтал заниматься мотоспортом. Катание было разрешено только на специальной площадке. Права управления мототранспортом юный байкер не имел»,
– рассказали в пресс-группе.
По факту смертельной аварии проводится расследование. К нему подключены родители погибшего и пострадавшей, а также сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.
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