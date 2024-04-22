В Белоярском районе из-за натянутого троса погиб 15-летний байкер





– рассказали в пресс-группе. «Мотоцикл подростку подарила его бабушка в марте текущего года, так как внук мечтал заниматься мотоспортом. Катание было разрешено только на специальной площадке. Права управления мототранспортом юный байкер не имел»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В понедельник, 22 апреля, вечером в посёлке Совхозный Белоярского района Свердловской области произошла трагедия – жизни лишился 15-летний байкер, «налетевший» на натянутый трос.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в региональном управлении ГИБДД, это произошло при въезде на частную асфальтированную площадку. Юноша не заметил натянутый между деревьями металлический трос и допустил на него наезд. В результате он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия до прибытия скорой.С ним была 14-летняя подруга. Она в результате чужой неосторожности лишилась пальцев рук. Её доставили в больницу.По факту смертельной аварии проводится расследование. К нему подключены родители погибшего и пострадавшей, а также сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.