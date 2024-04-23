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СК возбудил уголовное дело после смерти 15-летнего байкера в Белоярском районе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью 15-летнего байкера в посёлке Совхозный Белоярского района, который не заметил натянутый между деревьями металлический трос.
По версии следствия, подростки на питбайке хотели заехать на автотрек, въезд на который был ограждён тросом, который юный байкер не заметил. В результате парень погиб, а его подруга лишилась пальцев рук.
«По данному факту следственным отделом по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)»,
– говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, подростки на питбайке хотели заехать на автотрек, въезд на который был ограждён тросом, который юный байкер не заметил. В результате парень погиб, а его подруга лишилась пальцев рук.
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