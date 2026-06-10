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Глава СК затребовал доклад по делу хозяина хаски, искалечившей двух детей в Арамили

12.10 Пятница, 12 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу жителя Арамили Степана Богданова, хозяина хаски, искалечившей двух детей.

Напомним, инцидент произошёл 13 марта 2026 года. В результате пострадали пятилетний мальчик и девятилетняя девочка. Девочке удалось избежать серьёзных травм, а мальчик сильно пострадал: после нападения один глаз практически не видит. Суд признал хозяина собаки виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ) и приговорил к 300 часам обязательных работ.

В информационном центре СК России сообщают, что мать мальчика не согласна с приговором.

«У пострадавшего мальчика после нападения собаки было изуродовано лицо. Мать потерпевшего не согласна с таким мягким приговором. В сюжете говорится, что владелец собаки и до инцидента замечал агрессивность животного, но не принял мер»,

– говорится в сообщении СК.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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