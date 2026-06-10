Возрастное ограничение 18+
Глава СК затребовал доклад по делу хозяина хаски, искалечившей двух детей в Арамили
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу жителя Арамили Степана Богданова, хозяина хаски, искалечившей двух детей.
Напомним, инцидент произошёл 13 марта 2026 года. В результате пострадали пятилетний мальчик и девятилетняя девочка. Девочке удалось избежать серьёзных травм, а мальчик сильно пострадал: после нападения один глаз практически не видит. Суд признал хозяина собаки виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ) и приговорил к 300 часам обязательных работ.
В информационном центре СК России сообщают, что мать мальчика не согласна с приговором.
Напомним, инцидент произошёл 13 марта 2026 года. В результате пострадали пятилетний мальчик и девятилетняя девочка. Девочке удалось избежать серьёзных травм, а мальчик сильно пострадал: после нападения один глаз практически не видит. Суд признал хозяина собаки виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ) и приговорил к 300 часам обязательных работ.
В информационном центре СК России сообщают, что мать мальчика не согласна с приговором.
«У пострадавшего мальчика после нападения собаки было изуродовано лицо. Мать потерпевшего не согласна с таким мягким приговором. В сюжете говорится, что владелец собаки и до инцидента замечал агрессивность животного, но не принял мер»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– говорится в сообщении СК.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
К 300 часам обязательных работ приговорили хозяина хаски, искалечившей двух детей в Арамили
10 июня 2026
10 июня 2026
Осиротевшие собаки в селе Багаряк ищут новый дом
04 июня 2026
04 июня 2026
СК России проверит доклад по делу о гибели пенсионерки из Богдановича после избиения у себя дома
07 июня 2026
07 июня 2026