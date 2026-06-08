Возрастное ограничение 18+
К 300 часам обязательных работ приговорили хозяина хаски, искалечившей двух детей в Арамили
Фото: судебный участок №3 Сысертского судебного района
Мировой судья судебного участка № 3 Сысертского судебного района Виктор Клевцов признал жителя Арамили Степана Богданова виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ). Его собака — помесь хаски и маламута — в марте напала на двух малолетних детей.
13 марта 2026 года Богданов отпустил питомца гулять без присмотра. Животное свободно перемещалось по территории рядом с домом и оказалось на детской площадке у местного Дворца культуры, где набросилось на 5-летнего мальчика и 9-летнюю девочку. Дети получили укушенные раны лица, а также скальпированные и укушенные раны головы и были госпитализированы.
По ходатайству подсудимого, в связи с признанием им вины, дело рассматривалось в особом порядке — без проведения судебного следствия. В этом случае наказание не может превышать двух третей максимально возможного срока. Суд назначил Богданову 300 часов обязательных работ.
Гражданский иск родителей ребёнка удовлетворён частично — на сумму 18 878 рублей.
Напомним, нападение произошло 13 марта. От укусов сильнее всего пострадал мальчик 2021 года рождения — у него оказался серьёзно повреждён глаз, который почти не видит. Девочке 2017 года рождения удалось избежать столь же тяжёлых травм: на помощь ей успел подбежать прохожий.
Утихомирить животное не смогли несколько человек — собаку застрелили прибывшие на место полицейские. Бешенства у неё не выявили. Мероприятие для возрастной категории 18+
13 марта 2026 года Богданов отпустил питомца гулять без присмотра. Животное свободно перемещалось по территории рядом с домом и оказалось на детской площадке у местного Дворца культуры, где набросилось на 5-летнего мальчика и 9-летнюю девочку. Дети получили укушенные раны лица, а также скальпированные и укушенные раны головы и были госпитализированы.
По ходатайству подсудимого, в связи с признанием им вины, дело рассматривалось в особом порядке — без проведения судебного следствия. В этом случае наказание не может превышать двух третей максимально возможного срока. Суд назначил Богданову 300 часов обязательных работ.
Гражданский иск родителей ребёнка удовлетворён частично — на сумму 18 878 рублей.
Напомним, нападение произошло 13 марта. От укусов сильнее всего пострадал мальчик 2021 года рождения — у него оказался серьёзно повреждён глаз, который почти не видит. Девочке 2017 года рождения удалось избежать столь же тяжёлых травм: на помощь ей успел подбежать прохожий.
Утихомирить животное не смогли несколько человек — собаку застрелили прибывшие на место полицейские. Бешенства у неё не выявили. Мероприятие для возрастной категории 18+
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