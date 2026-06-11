Возрастное ограничение 18+
От перевозчика «Авто-ном» могут отказаться после смертельного ДТП в центре Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга могут отказаться от услуг транспортной компании ООО «Авто-ном» после смертельного ДТП в центре Екатеринбурга у храма Большой Златоуст.
По данным «ЕАН», в ближайшее время замглавы города Александра Толкачёва, курирующий транспортные вопросы, проведёт совещание с перевозчиками, чтобы решить, какие компании будут готовы заменить. Глава города Алексей Орлов говорит, что надо быть готовым, что этот перевозчик вообще уйдет с линии.
Он также добавил, что электротранспорт полностью находится в ведении «Гортранса» и что власти провели колоссальную работу, чтобы в профессию приходили подготовленные водители. Однако точно так же контролировать частных перевозчиков они не могут.
Напомним, после трагедии проверять транспортные компании взялась прокуратура. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным «ЕАН», в ближайшее время замглавы города Александра Толкачёва, курирующий транспортные вопросы, проведёт совещание с перевозчиками, чтобы решить, какие компании будут готовы заменить. Глава города Алексей Орлов говорит, что надо быть готовым, что этот перевозчик вообще уйдет с линии.
Он также добавил, что электротранспорт полностью находится в ведении «Гортранса» и что власти провели колоссальную работу, чтобы в профессию приходили подготовленные водители. Однако точно так же контролировать частных перевозчиков они не могут.
«Мы посмотрим, что можно сделать, чтобы не допускать впредь подобных трагедий. Но это конкурентный рынок по федеральному закону. Сегодня частные перевозчики значительную долю рынка занимают»,
– сказал Алексей Орлов.
Напомним, после трагедии проверять транспортные компании взялась прокуратура. Мероприятие для возрастной категории 18+
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11 июня 2026