В Екатеринбурге пожилую собаку грозят усыпить из-за аллергии

20.56 Пятница, 15 мая 2026
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
Срочно нужен дом для пожилой собачки. Она живёт у екатеринбурженки много лет, но возникшая у человека аллергия сделала животное нежеланным питомцем.

Про собачку сообщают, что зовут её Эля и ей уже одиннадцать лет. Породу хозяйка называет «нечистый Джек Рассел» и тут же отмечает, что характер у Эли совершенно «джек-рассельчий» — живой, активный и темпераментный. Эля не стерилизована, щенков у неё никогда не было.

Расстаться с Элей женщина решила после того, как у неё внезапно возникла аллергия на собачью шерсть. Как уверяет екатеринбурженка, приступы такие острые, что находиться дома стало практически невозможно. Она постоянно чихает, у неё чешутся и воспаляются глаза, а по ночам возникают приступы удушья.

По этой причине хозяйка пытается срочно найти Эле новый дом и заботливых хозяев. Если это не получится сделать в ближайшее время, она грозится прибегнуть к усыплению.

Всех, кто готов подарить пожилой собаке тепло и заботу, просят звонить по телефону: +79221236155.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
