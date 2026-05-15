В Екатеринбурге под фундаментом Сима Ленда погибает молодая собака

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Зоозащитники Екатеринбурга сообщили о трагической ситуации с молодой собакой. Животное явно нуждается в ветеринарной помощи, но недоверчиво прячется от людей.Собаку заметили на территории Сима Ленда, под бетонными плитами фундамента. Судя по всему, она забралась туда через узкий лаз, а возвращаться на белый свет боится. Меж тем, местные работники свидетельствуют, что часто слышат из-под плит жалобные её поскуливания. Насколько смогли разглядеть волонтёры, у хвостатой узницы подземелья сильно гноятся глаза, что тоже говорит о серьёзных проблемах со здоровьем.Прямо сейчас в Екатеринбурге ищут куратора для этой собаки. Этот человек должен быть готов взять опеку над этим животным, обеспечить её жильём, ветеринарным осмотром и необходимым лечением. Разумеется, перед тем, как передать собаку куратору, её необходимо ещё отловить. Поэтому одновременно разыскивается профессиональный ловец животных и машина для транспортировки животного до ветеринарной клиники.Со всеми предложениями можно обращаться по телефону 89506517629. Мероприятие для возрастной категории 18+