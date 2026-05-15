СвЖД подготовила к летнему сезону пожарные спецпоезда

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На Свердловской железной дороге завершилась подготовка специальных пожарных поездов к работе в летний период. Всего в распоряжении железнодорожников теперь находится 21 пожарный поезд.Как поясняют в администрации Свердловской железной дороги, спецсоставы, дислоцированы на ключевых станциях. В каждый состав добавили дополнительные цистерны-водохранилища, чтобы увеличить запас воды. Также был пополнен запас огнетушащих веществ, необходимых для тушения разных типов пожаров. Среди этого противопожарного арсенала находятся пенообразователь и горюче-смазочные материалы.Помимо оснащения спецпоездов были проделаны и другие работы. Так, специалисты проверили все водоисточники и места заправки поездов водой. Для пожарных расчётов создали неприкосновенный запас продуктов и питьевой воды, которого должно хватить на два дня автономной работы вдали от баз снабжения. Кроме того, железнодорожники обустроили вдоль путей защитные минерализованные полосы. Такие полосы созданы в самых пожароопасных районах, где риск возгорания особенно высок. Они препятствуют распространению огня на железнодорожную инфраструктуру.Как уточняют в СвЖД, этой весной спецсоставы уже четырежды выезжали на тушение пожаров. Разумеется, в летний сезон, особенно если он будет в этом году жарким, количество таких выездов значительно возрастёт.