В Екатеринбурге оставшимся без хозяина собакам срочно ищут дом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Трагическая история развернулась в Екатеринбурге: хозяин пятерых кошек и трёх собак скончался в больнице. После его смерти животные остались одни в съёмной квартире.Владелец квартиры, у которого покойный арендовал жилье, дал ограниченное время на то, что пристроить оставшихся без хозяина животных. В первый день июня он грозился выставить их на улицу.Волонтёры активно взялись пристраивать осиротевших кошек и собак. И если с кошками это удалось довольно быстро, то собак разбирать не торопятся. Пока что удалось найти новых хозяев только для одной из них (на фото она слева, запечатлена в профиль). Остро стоит вопрос пристроя двух оставшихся собачек.Дело осложняется тем, что эти собаки — из одного помёта и всю жизнь провели вместе. Самым идеальным исходом будет, если их заберут, не разлучая. Волонтёры утверждают, что это очень добродушные существа, нежные и хоро расположенные к общению с детьми. Обе они прошли полное медицинское обследование, обе стерилизованы. Осмотр ветеринара и анализы никаких проблем со здоровьем не выявили.Предложить кров для двух собачек можно по номеру телефона 89826105052. Мероприятие для возрастной категории 18+