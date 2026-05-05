Почти 50 нарушений ПДД зарегистрировали сотрудники ГИБДД за четыре дня в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 8 по 11 мая сотрудники ГИБДД Екатеринбурга выходили в рейды по пресечению грубых нарушений ПДД. Так, за четыре дня госавтоинспекторы пресекли почти 50 нарушений.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-группе, к административной ответственности привлекли:
– 2 водителей – за пьяную езду;
– 3 – за отказ пройти освидетельствование;
– 8 – за вождение без прав;
– 6 – за тонировку не по регламенту;
– 18 – за непристёгнутые ремни;
– 11 – за отсутствие документов, предусмотренных ПДД;
– 1 – за выезд на встречную полосу.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей строго соблюдать ПДД и не садиться за руль в состоянии опьянения. Напоминаем, что за данное грубое нарушение ПДД предусмотрен административный штраф в размере 45 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет», – сообщили в городской ГИБДД. Мероприятие для возрастной категории 18+
