Почти 40 электросамокатчиков поймали на нарушении ПДД в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
ГИБДД Екатеринбурга провела профилактический рейд, в рамках которого инспекторы за несколько часов пресекли 52 нарушения, и больше половины из них совершили водители электросамокатов.
Как сообщили Вечерним ведомостям в городской Госавтоинспекции, 38 человек пересекали пешеходный переход, не спешившись, или в неположенном месте. На них составили протоколы по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ. Ещё 10 нарушителей были пешеходами; их привлекли к ответственности по той же статье. Двоих велосипедистов привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ: один не спешился, а второй создал помеху движению.
Также по протоколу по статье 12.18 КоАП РФ привлечены два водителя, которые не уступили дорогу пешеходам.
Водителей также призвали к соблюдению правил дорожного движения.
«Пешеходы, велосипедисты и пользователи СИМ должны помнить о своей безопасности: переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, а при пересечении дороги на велосипеде или СИМ – обязательно спешиваться»,
– напомнили в пресс-группе.
