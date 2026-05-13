Почти 40 электросамокатчиков поймали на нарушении ПДД в Екатеринбурге





– напомнили в пресс-группе. «Пешеходы, велосипедисты и пользователи СИМ должны помнить о своей безопасности: переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, а при пересечении дороги на велосипеде или СИМ – обязательно спешиваться»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

ГИБДД Екатеринбурга провела профилактический рейд, в рамках которого инспекторы за несколько часов пресекли 52 нарушения, и больше половины из них совершили водители электросамокатов.Как сообщили Вечерним ведомостям в городской Госавтоинспекции, 38 человек пересекали пешеходный переход, не спешившись, или в неположенном месте. На них составили протоколы по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ. Ещё 10 нарушителей были пешеходами; их привлекли к ответственности по той же статье. Двоих велосипедистов привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ: один не спешился, а второй создал помеху движению.Также по протоколу по статье 12.18 КоАП РФ привлечены два водителя, которые не уступили дорогу пешеходам.Водителей также призвали к соблюдению правил дорожного движения. Мероприятие для возрастной категории 18+