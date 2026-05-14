В Свердловской области камеры фиксации нарушений стали чаще менять из-за привыкания водителей

15.04 Суббота, 16 мая 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области начали чаще менять места установки камер фотофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев в программе «Акцент» на ОТВ.

Правильно сказать, что мы стали чаще менять локации для того, чтобы не было эффекта привыкания. Чтобы люди не ощущали себя, проехав одну камеру, в полной безопасности и не продолжали нарушать, двигаться с колоссальным превышением скоростного режима,

— отметил министр


Ранее управление ГИБДД по Свердловской области сообщало об итогах работы в праздничные дни с 9 по 11 мая. За этот период автоинспекторы выявили 132 нетрезвых водителя, из них 17 повторно, а также около 500 человек без права управления транспортными средствами. В 2025 году, по данным ведомства, в регионе в ДТП по вине пьяных водителей погибли 90 человек, травмы получили 306 человек.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
