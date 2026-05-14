В минувшую субботу в посёлке Шабровский на 1000 деревьев стало больше

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Неравнодушные и активные уральцы в количестве 70 человек потратили выходной день на благое дело. В посёлке Шабровский под Екатеринбургом они высиживали деревья.Семьдесят добровольцев объединились в субботу, 16 мая, для восстановления лесов. За один день им удалось высадить более тысячи деревьев. Примерно треть участников этого выезда посадили своё самое первое дерево в жизни.После продуктивного труда на свежем воздухе всех добровольцев ждала заслуженная награда — горячий полевой обед. Участники не только поработали на совесть, но и отлично провели время вместе на свежем воздухе. Для них организовали игры, где каждый мог проявить себя и повеселиться. В перерывах люди много общались, делились впечатлениями и находили новых друзей, — сообщает общественное движение «ЭкоДозор». А особенным моментом для всех участников «зелёного» субботника стало совместное создание большой картины: этот творческий подарок добровольцы преподнесли Лесничеству в знак благодарности за возможность участвовать в благом деле.Среди организаторов замечательной акции, помимо «ЭкоДозора» были благотворительный фонд «Люблю и Благодарю», проекты «Дарим Лес» и «Живые связи. Мероприятие для возрастной категории 18+