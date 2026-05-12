Более шести сотен малышей пополнили список жителей Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловское министерство здравоохранение по традиции в начале недели публикует через свой официальный канал «Здоровье уральцев» статистику по рождаемости. Согласно этим данным, за прошедшую семидневку на свет появились 635 малышей.Опубликованная статистика охватывает период с 11 по 17 мая. За это время вы разных населённых пунктах области родилось почти одинаковое количество мальчиков и девочек — 318 и 317, соответственно. Среди них оказалось девять пар близнецов. А одной семье выпала особая удача: на свет появилась тройня сразу.Большинство родов, а именно 357, приняли медики в перинатальных центрах. Эти учреждения оснащены самым современным оборудованием для помощи новорождённым и их мамам. В межмуниципальных медицинских центрах области прошли 116 родов. Такие центры позволяют жительницам отдалённых городов получать качественную помощь рядом с домом. С особым вниманием пришлось отнестись акушерам к двум роженицам — это были экстренные случаи, которые потребовали разместить мамочек в ургентных залах.