В Свердловской области ожидается жара до 32° и грозы в начале недели

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области в ближайшие дни сохранится тёплая погода, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и туман. Температура воздуха 18 и 19 мая местами поднимется до 32°, сообщили в Уралгидрометцентр.синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром возможен туман. Ветер будет южным, днём сменит направление на западное, его скорость составит 2–7 м/с, при грозе порывы могут достигать 12 м/с. Температура ночью составит 10–15°, в низинах и горных районах до +5°, днём воздух прогреется до 27–32°. В Екатеринбурге осадков не ожидается, ночью прогнозируют около 14°, днём до 29°.характер погоды существенно не изменится. В регионе вновь ожидаются кратковременные дожди и грозы, ночью и утром местами сохранится туман. Днём усилится северный ветер с порывами до 13 м/с. Температура ночью составит 11–16°, в отдельных районах до 6°, днём воздух прогреется до 27–32°. В Екатеринбурге существенных осадков не прогнозируют, температура поднимется до 30°.жара в части территории начнёт ослабевать. По данным Уралгидрометцентра, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, северо-восточный ветер усилится до 15 м/с. Ночью температура составит 11–16°, на севере региона до 6°. Днём на юге области ожидается 24–29°, на севере 16–21°. В Екатеринбурге днём возможны кратковременный дождь и гроза, температура воздуха составит около 25°.