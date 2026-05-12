Собственника, забросившего сельхозземли Тугулымском районе почти на десять лет, призвали принять меры
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Специалисты Россельхознадзора призвали принять меры собственника заброшенного участка сельскохозяйственного назначения в Тугулымском районе, забытого почти на десять лет.
Как рассказали в Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора, 5,87 гектара заросли деревьями и кустами на всей площади участка. Отмечается, что нарушение фиксируются с момента вступления в собственность – с декабря 2016 года.
Собственника участка предупредили о недопустимости нарушения земельного законодательства и потребовали от него привести землю в порядок и начать её использовать по назначению.
