В Екатеринбурге идёт борьба за сохранение исторического центра Уралмашзавода

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

До 18 мая чиновники должны дать ответ на заявление об объекте, обладающем признаками культурного наследия в Екатеринбурге. Речь идёт о достопримечательном месте «Исторический центр Уральского завода тяжёлого машиностроения имени Серго Орджоникидзе».Инициатором обращения выступила член общественного движения «Уралмаш 2023» Ольга Беляева. По итогам рассмотрения её обращения Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области примет решение. Ведомство определит, обладает ли территория с легендарными цехами историко-культурной ценностью.Ещё 8 мая, в преддверии Дня Победы, региональное отделение ВООПИК направило своё заключение. Эксперты организации однозначно подтвердили наличие высокой ценности данного объекта. Они также высказались за необходимость включения этого места в перечень выявленных объектов культурного наследия. Как отмечают в свердловском ВООПИКе, возникновение и развитие Уралмашзавода неразрывно связано с ключевыми событиями истории России. Колоссален вклад предприятия в индустриализацию страны и Победу в Великой Отечественной войне. С точки зрения градостроительства и архитектуры здесь реализован уникальный проект: гармоничное сочетание промышленного предприятия с жилой застройкой. Наконец, завод представляет исключительную научно-техническую ценность: на предприятии внедрялись новаторские строительные и промышленные технологии, создавалось уникальное оборудование и выпускалась продукция, не имевшая аналогов.Напомним, что по ныне существующим планам территорию Уралмашзавода должна быть застроена жилыми домами. Мероприятие для возрастной категории 18+