Тридцатиградусная жара ожидается в выходные в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В грядущие выходные в Свердловской области ожидается тридцатиградусная жара. Также местами синоптики прогнозируют дожди и грозы.
В субботу, 16 мая, в регионе местами кратковременный дождь, днём гроза. Ночью и утром местами туман. Температура ночью +9...+14 °C; днём +24...+29 °C, на крайнем севере до +21 °C. Ветер 3-8 м/сек, при грозе порывы до 13 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков, ночью +12...+14 °C, днём +27...+29 °C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 17 мая, в Свердловской области местами кратковременный дождь. Ночью +10...+15 °C, на крайнем севере до +5 °C; днём +25...+30 °C. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков, ночью +13...+15 °C, днём +27...+29 °C. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
