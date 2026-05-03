В Екатеринбург идет жара до +30 градусов

Александр Федоров © Вечерние ведомости

После нескольких прохладных дней на Средний Урал возвращается тёплая и сухая погода. По информации Уральского УГМС, 12 и 13 мая в Екатеринбурге днём ожидается +15…+19 градусов. Во вторник осадков синоптики почти не ждут, в среду и четверг возможны кратковременные небольшие дожди.Резкое потепление прогнозируют уже на 14 мая – воздух в городе может прогреться до +24…+26 градусов. Далее, по предварительным данным, в регионе установится солнечная погода без продолжительных осадков.Самыми жаркими днями недели могут стать пятница и суббота. Синоптики допускают повышение температуры до +27…+28 градусов.Май в Екатеринбурге пока остаётся заметно теплее климатической нормы. Средняя температура месяца сейчас составляет +12,4 градуса, что на 2,4 градуса выше обычных значений. Пока самым тёплым днём остаётся 6 мая с температурой +27,5 градуса. Ночных заморозков в городе с начала месяца не фиксировали Мероприятие для возрастной категории 18+