Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге продлили ограничения движения на перекрёстке Байкальской и Комсомольской
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили срок ограничения движения транспорта на перекрёстке улиц Байкальской и Комсомольской. Теперь он будет действовать до 25 мая, сообщили в мэрии Екатеринбурга.
Решение связано с продолжающимися работами по строительству транспортной развязки в районе пересечения переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта.
Ограничения движения на участке левой эстакады улицы Комсомольской, от дома № 80 до переулка Базового, срок которых также переносили, планируют снять уже завтра, 18 мая.
Для автомобилистов сохраняются объездные маршруты по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Решение связано с продолжающимися работами по строительству транспортной развязки в районе пересечения переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта.
Ограничения движения на участке левой эстакады улицы Комсомольской, от дома № 80 до переулка Базового, срок которых также переносили, планируют снять уже завтра, 18 мая.
Для автомобилистов сохраняются объездные маршруты по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию