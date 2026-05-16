В Екатеринбурге продлили ограничения движения на перекрёстке Байкальской и Комсомольской

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге продлили срок ограничения движения транспорта на перекрёстке улиц Байкальской и Комсомольской. Теперь он будет действовать до 25 мая, сообщили в мэрии Екатеринбурга.Решение связано с продолжающимися работами по строительству транспортной развязки в районе пересечения переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта.Ограничения движения на участке левой эстакады улицы Комсомольской, от дома № 80 до переулка Базового, срок которых также переносили, планируют снять уже завтра, 18 мая.Для автомобилистов сохраняются объездные маршруты по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту.Мероприятие для возрастной категории 18+