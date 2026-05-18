В полиции прокомментировали гибель ребёнка на реке в Сухом Логу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В полиции рассказали подробности трагедии на реке Пышма в Сухом Логу, где накануне, 17 мая, спасатели достали из воды тело ребёнка.
По данным пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, в реке утонул мальчик 2013 года рождения. Подросток купался со сверстниками, а затем они пошли прыгать в реку с висячего моста. Он прыгнул первым.
Друг погибшего рассказал E1.ru, что у него в воде начались судороги. Он попытался помочь товарищу, но не успел.
«Увидел только его руку, попытался схватить, но она соскользнула. Когда он опускался на дно, рука его коснулась моей ноги»,
– рассказал подросток.
По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). При этом подчёркивается, что, согласно основной версии, подросток погиб из-за спазма, вызванного холодной водой. Видимых следов криминальной смерти на его теле не нашли.
