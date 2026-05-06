В Екатеринбурге на три месяца изменят маршруты шести трамваев из-за стройки тоннеля под Куйбышева

Александр Федоров © Вечерние ведомости

С 1 июня по 15 августа в Екатеринбурге изменят схемы движения трамваев № 3, 4, 10, 12, 14 и 21. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, это связано со строительством пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева, который должен соединить участки набережной Исети.На время работ трамваи пустят в объезд через Луначарского, Московскую, Радищева, Белореченскую, Верх-Исетский бульвар и другие улицы. Изменения затронут маршруты через центр, ВИЗ, Ботанику, Вторчермет и Эльмаш.Одновременно с этим с 15 мая по 15 августа для автомобилей и автобусов закроют участок улицы Куйбышева от 8 Марта до Горького. Ограничения не коснутся рельсового транспорта.Из-за перекрытия изменится и маршрут автобуса № 74 «Трактовая – Громова». Его пустят в объезд через Щорса, Белинского, Луначарского и Сибирский тракт.Также временно отменят остановку «Цирк». Остановку «Большакова» перенесут от дома № 63 по улице 8 Марта к дому № 85 по улице Большакова. Автобусы дополнительно будут останавливаться на «Музее Бажова» и «Декабристов».Мероприятие для возрастной категории 18+