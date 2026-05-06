Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге из-за полумарафона перекроют улицы в Новокольцовском
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 23 мая пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Как сообщили в мэрии, старт организуют у дома №7 на улице Универсиады, а маршрут пройдет по территории спортивной деревни в Новокольцовском.
Участникам предложат четыре дистанции – 1, 5, 10 и 21,1 километра.
Из-за подготовки к забегу с 10:00 20 мая до полуночи 24 мая закроют четную сторону ЭКСПО-бульвара на участке от улицы Универсиады до улицы 100-летия Уральского университета.
В день полумарафона, 23 мая, с 07:00 до 14:30 движение ограничат на нескольких участках: ЭКСПО-бульваре, улице Универсиады, Новосинарском бульваре и улице 100-летия Уральского университета.
Кроме того, с полуночи до 14:30 на этих участках запретят парковку. Мероприятие для возрастной категории 18+
Участникам предложат четыре дистанции – 1, 5, 10 и 21,1 километра.
Из-за подготовки к забегу с 10:00 20 мая до полуночи 24 мая закроют четную сторону ЭКСПО-бульвара на участке от улицы Универсиады до улицы 100-летия Уральского университета.
В день полумарафона, 23 мая, с 07:00 до 14:30 движение ограничат на нескольких участках: ЭКСПО-бульваре, улице Универсиады, Новосинарском бульваре и улице 100-летия Уральского университета.
Кроме того, с полуночи до 14:30 на этих участках запретят парковку. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге ограничат движение на улицах Боевых Дружин и Октябрьской Революции до середины октября
05 мая 2026
05 мая 2026