В Екатеринбурге из-за полумарафона перекроют улицы в Новокольцовском

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге 23 мая пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Как сообщили в мэрии, старт организуют у дома №7 на улице Универсиады, а маршрут пройдет по территории спортивной деревни в Новокольцовском.Участникам предложат четыре дистанции – 1, 5, 10 и 21,1 километра.Из-за подготовки к забегу с 10:00 20 мая до полуночи 24 мая закроют четную сторону ЭКСПО-бульвара на участке от улицы Универсиады до улицы 100-летия Уральского университета.В день полумарафона, 23 мая, с 07:00 до 14:30 движение ограничат на нескольких участках: ЭКСПО-бульваре, улице Универсиады, Новосинарском бульваре и улице 100-летия Уральского университета.Кроме того, с полуночи до 14:30 на этих участках запретят парковку. Мероприятие для возрастной категории 18+