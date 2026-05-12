Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге три маршрута транспорта изменят схему движения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге изменят схемы движения трех маршрутов общественного транспорта. В маршрутных линиях появятся новые остановки, а часть привычных точек будет исключена. Об этом сообщили в мэрии Екатеринбурга.
С 16 мая автобус №94 перестанет курсировать до остановки «УрФУ». Конечной станет остановка «Вишневая». По пути следования добавят остановки «Уралобувь», «Мира» и «Педагогическая». Маршрут пройдет по улицам Вишневая, Гагарина, Библиотечная, Мира, Малышева, Владимира Высоцкого, Конструкторов и далее в сторону автодороги на Новосвердловскую ТЭЦ.
С 1 июня изменения затронут автобус №44. Он начнет заезжать на остановку «Больница № 36». Движение организуют через микрорайон Компрессорный и ряд городских улиц, включая Сибирский тракт, Новосинарский бульвар и Объездную дорогу, с дальнейшим выходом к Белинского и Шварца.
С 1 августа корректировки коснутся троллейбуса №28. Из маршрута исключат остановки в микрорайоне Европейский и Академическом районе, включая «Преображенский парк» и «Академика Сахарова». При этом появятся новые остановки «Кольцевая» и «Храм Святого князя Владимира». Маршрут пройдет по улицам Щорса, Амундсена, Краснолесья и Чкалова.
Мероприятие для возрастной категории 18+
С 16 мая автобус №94 перестанет курсировать до остановки «УрФУ». Конечной станет остановка «Вишневая». По пути следования добавят остановки «Уралобувь», «Мира» и «Педагогическая». Маршрут пройдет по улицам Вишневая, Гагарина, Библиотечная, Мира, Малышева, Владимира Высоцкого, Конструкторов и далее в сторону автодороги на Новосвердловскую ТЭЦ.
С 1 июня изменения затронут автобус №44. Он начнет заезжать на остановку «Больница № 36». Движение организуют через микрорайон Компрессорный и ряд городских улиц, включая Сибирский тракт, Новосинарский бульвар и Объездную дорогу, с дальнейшим выходом к Белинского и Шварца.
С 1 августа корректировки коснутся троллейбуса №28. Из маршрута исключат остановки в микрорайоне Европейский и Академическом районе, включая «Преображенский парк» и «Академика Сахарова». При этом появятся новые остановки «Кольцевая» и «Храм Святого князя Владимира». Маршрут пройдет по улицам Щорса, Амундсена, Краснолесья и Чкалова.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на три месяца изменят маршруты шести трамваев из-за стройки тоннеля под Куйбышева
12 мая 2026
12 мая 2026