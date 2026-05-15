Возрастное ограничение 18+

Глава СК взял на контроль ситуацию с невыплатой зарплат на сумму более 50 млн рублей в Екатеринбурге

16.47 Понедельник, 18 мая 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
После сообщений в СМИ о задержке заработной платы сотрудникам одной из компаний Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело.

По данным Следственного комитета, задолженность перед работниками превышает 50 миллионов рублей. По данному факту местными следователями возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Ситуацией также заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин. Он запросил доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
После нападения на пенсионера у подъезда в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
15 мая 2026
Глава СК запросил доклад о рехабе с жестоким обращением с детьми в Екатеринбурге
14 мая 2026
Глава СК затребовал доклад о случае нападения на детей в Екатеринбурге
13 мая 2026
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения собак на ребёнка в лифте
17 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Сдирали тату наждачкой». В Екатеринбурге обнаружился ещё один рехаб с жестоким обращением с детьми

Однако реакция на выявленные факты последовала весьма мягкая
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:04 Более шести сотен малышей пополнили список жителей Свердловской области
19:32 В Екатеринбурге под фундаментом Сима Ленда погибает молодая собака
19:05 В минувшую субботу в посёлке Шабровский на 1000 деревьев стало больше
18:52 В Екатеринбурге идёт борьба за сохранение исторического центра Уралмашзавода
18:00 Собственника, забросившего сельхозземли Тугулымском районе почти на десять лет, призвали принять меры
17:48 В полиции прокомментировали гибель ребёнка на реке в Сухом Логу
17:25 В России показали мобильную базовую станцию на базе беспилотника
16:47 Глава СК взял на контроль ситуацию с невыплатой зарплат на сумму более 50 млн рублей в Екатеринбурге
16:32 В России чаще арендуют коммунальную и строительную технику
16:29 В Тавде вынесли приговор по делу о похищении подростка из-за обиды сверстника
15:37 Источник в мэрии прокомментировал отмену Фестиваля барбекю в Екатеринбурге
15:09 Полиция установила личность напавшего на пенсионера на Компрессорном в Екатеринбурге
14:36 Похитителя глухонемой девочки признали виновным в Екатеринбурге
13:34 Суд на 15 суток закрыл детский лагерь «Искорка» в Рефтинском
12:51 Пожилой водитель погиб в ДТП на трассе «Пермь – Екатеринбург»
12:27 Почти на 60% выросли поставки нектаринов на Урал
11:36 За навоз на заборах соседей и свободный выгул животных отчитали фермера из свердловского посёлка Изумруд
11:25 Пьяному пассажиру не разрешили улететь из Екатеринбурга в Москву
11:17 В Ревде вынесли приговор одному из фигурантов дела о хищении 52,5 млн рублей при поставках извести
09:55 Тело ребёнка достали из реки Пышма в Сухом Логу
09:32 Екатеринбуржец погасил миллионный долг после ареста машины
16:54 В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности
16:41 В Екатеринбурге продлили ограничения движения на перекрёстке Байкальской и Комсомольской
16:19 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения собак на ребёнка в лифте
16:00 В Свердловской области планируют расширить список дорог для ремонта в 2026 году
15:44 В Свердловской области ищут пропавшего на станции Таватуй 4-летнего мальчика
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
20:04 Более шести сотен малышей пополнили список жителей Свердловской области
19:32 В Екатеринбурге под фундаментом Сима Ленда погибает молодая собака
19:05 В минувшую субботу в посёлке Шабровский на 1000 деревьев стало больше
18:52 В Екатеринбурге идёт борьба за сохранение исторического центра Уралмашзавода
18:00 Собственника, забросившего сельхозземли Тугулымском районе почти на десять лет, призвали принять меры
17:48 В полиции прокомментировали гибель ребёнка на реке в Сухом Логу
17:25 В России показали мобильную базовую станцию на базе беспилотника
16:47 Глава СК взял на контроль ситуацию с невыплатой зарплат на сумму более 50 млн рублей в Екатеринбурге
16:32 В России чаще арендуют коммунальную и строительную технику
16:29 В Тавде вынесли приговор по делу о похищении подростка из-за обиды сверстника
15:37 Источник в мэрии прокомментировал отмену Фестиваля барбекю в Екатеринбурге
15:09 Полиция установила личность напавшего на пенсионера на Компрессорном в Екатеринбурге
14:36 Похитителя глухонемой девочки признали виновным в Екатеринбурге
13:34 Суд на 15 суток закрыл детский лагерь «Искорка» в Рефтинском
12:51 Пожилой водитель погиб в ДТП на трассе «Пермь – Екатеринбург»
12:27 Почти на 60% выросли поставки нектаринов на Урал
11:36 За навоз на заборах соседей и свободный выгул животных отчитали фермера из свердловского посёлка Изумруд
11:25 Пьяному пассажиру не разрешили улететь из Екатеринбурга в Москву
11:17 В Ревде вынесли приговор одному из фигурантов дела о хищении 52,5 млн рублей при поставках извести
09:55 Тело ребёнка достали из реки Пышма в Сухом Логу
09:32 Екатеринбуржец погасил миллионный долг после ареста машины
16:54 В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности
16:41 В Екатеринбурге продлили ограничения движения на перекрёстке Байкальской и Комсомольской
16:19 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения собак на ребёнка в лифте
16:00 В Свердловской области планируют расширить список дорог для ремонта в 2026 году
15:44 В Свердловской области ищут пропавшего на станции Таватуй 4-летнего мальчика
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK