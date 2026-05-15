Возрастное ограничение 18+
Глава СК взял на контроль ситуацию с невыплатой зарплат на сумму более 50 млн рублей в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После сообщений в СМИ о задержке заработной платы сотрудникам одной из компаний Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело.
По данным Следственного комитета, задолженность перед работниками превышает 50 миллионов рублей. По данному факту местными следователями возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
Ситуацией также заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин. Он запросил доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным Следственного комитета, задолженность перед работниками превышает 50 миллионов рублей. По данному факту местными следователями возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
Ситуацией также заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин. Он запросил доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию