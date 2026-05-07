В Нижнем Тагиле отменили режим повышенной готовности
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление об отмене режима повышенной готовности, который действовал в городе с апреля 2024 года. Документ вступил в силу 14 мая. Информация опубликована на сайте администрации Нижнего Тагила.
Режим повышенной готовности вводили из-за обстоятельств, которые могли привести к чрезвычайной ситуации. Ограничения касались участка улицы Октябрьской Революции от Серова до Заводской, а также улицы Циолковского от Октябрьской Революции до Индустриальной.
В период действия режима городские службы проводили ревизию инженерных сетей и определяли потенциально уязвимые участки. К возможным нештатным ситуациям готовили коммунальные службы, сотрудников полиции и другие экстренные ведомства.
