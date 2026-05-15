В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения собак на ребёнка в лифте

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело после нападения собак на ребёнка и его сестру в одном из домов на улице Белинского. Проверку по факту произошедшего также организовала прокуратура.По данным, опубликованным в СМИ, вечером 5 мая две собаки породы американский булли забежали в лифт, где находились мальчик 2015 года рождения и его совершеннолетняя сестра, после чего напали на ребёнка. Сообщается, что животные принадлежат жителю того же подъезда.В прокуратуре сообщили, что в ходе проверки намерены установить обстоятельства случившегося и степень тяжести травм, полученных подростком и его сестрой. Также ведомство оценит законность процессуального решения, принятого следственными органами. При наличии оснований прокуратура может принять меры реагирования, в том числе добиваться компенсации морального вреда в пользу ребёнка.В Следственном комитете Российской Федерации сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В публикациях СМИ также утверждается, что собаки этой породы якобы и ранее нападали на жителей дома, а их хозяйка выгуливала животных без намордников.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.Мероприятие для возрастной категории 18+