В России показали мобильную базовую станцию на базе беспилотника

17.25 Понедельник, 18 мая 2026
Фото предоставлено МТС
Команда МТС представила решение для оперативного развертывания мобильной связи в удалённых и труднодоступных районах с помощью аэромобильного комплекса, который объединяет автомобиль, базовую станцию LTE/5G и беспилотный летательный аппарат.

Решение презентовали 18 мая на форуме ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде. Комплекс включает привязной гексакоптер с установленными на нём радиомодулем и антенной, а также автофургон «ГАЗ Соболь NN 4x4», в котором размещено оборудование управления и питания.

Такую систему планируют использовать для быстрого развёртывания связи в местах, где отсутствует инфраструктура: в малонаселённых территориях, на массовых мероприятиях, при проведении сельхозработ, в ходе поисково-спасательных операций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Также комплекс может применяться для создания частных технологических сетей LTE/5G на удалённых производственных площадках.

По данным компании, развернуть комплекс можно примерно за 30 минут силами двух специалистов. Гексакоптер, закреплённый тросом, поднимается на высоту до 100–200 метров и способен обеспечивать покрытие в радиусе до 10–15 километров в течение нескольких суток. Подключение к сети оператора осуществляется через спутниковую связь или оптоволокно.

Оборудование комплекса включает базовую станцию LTE/5G российского производства «ИРТЕЯ». В ходе испытаний скорость передачи данных в сети 5G достигала 1,2 Гбит/с.

«МТС первой среди российских телеком-компаний приступила к испытаниям разных летательных аппаратов в качестве высотных телеком-платформ. В марте в Саратовской области мы уже запустили аэростат с базовой станцией, а сегодня представляем участникам форума аэромобильный комплекс связи. Это готовое к использованию коммерческое решение для быстрого развертывания связи практически в любом месте, где она отсутствует»,

– отметили в компании.


К началу 2028 года в МТС планируют создать несколько десятков таких комплексов и направить их в регионы.

Напомним, первый запуск аэростата состоялся в марте в Саратовской области в городе Вольске.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
