В Свердловской области молодожёны смогут зарегистрировать брак круглосуточно 26.06.2026

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Жители Свердловской области смогут зарегистрировать брак в течение суток 26.06.2026. В этот день в Екатеринбурге пройдёт акция «Пошли жениться!», во время которой церемонии будут проводить с 00.01 26 июня. Для молодожёнов откроют семь дополнительных площадок, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.Решение расширить число площадок приняли из-за высокого спроса на регистрацию в красивую дату. По данным департамента информационной политики Свердловской области, к середине мая в отделы ЗАГС региона поступило 1074 заявления, из них 334 подали в Екатеринбурге. Подать заявление через портал госуслуг пары могут до 25 мая, после этой даты условия участия можно уточнить в отделах ЗАГС Екатеринбурга.Сказать друг другу «да» молодожёны смогут в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии, Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В. Г. Белинского, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, бизнес-центре «Высоцкий», термальном комплексе «Баденленд», на стадионе «Екатеринбург Арена», а также во Дворце бракосочетания Екатеринбурга.Как отметила заместитель губернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, акция приурочена к преддверию Дня молодёжи. Уже 27 июня молодые семьи пригласят в Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского, где для них подготовят подарки и праздничную программу.Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено, а на некоторых площадках могут действовать ограничения по числу гостей.Мероприятие для возрастной категории 18+