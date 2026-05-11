В «Ночь музеев» СвЖД покажет свои уникальные экспонаты

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев». Для гостей подготовили интересную программу, которая разделена на дневной и вечерний блоки.Дневная часть мероприятия ориентирована в первую очередь на детей. Уже с 11.00 и до вечера в начале каждого часа будут проходить обзорные экскурсии по музею. Но настоящее музейное приключение начнётся в 18.00 и продлится ровно до полуночи. Посетители смогут осмотреть выставочные залы как самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп.В Музее СвЖД можно узнать о самых интересных моментах истории уральских железных дорог. Экспозиция охватывает период от создания первого в России паровоза Ефимом и Мироном Черепановыми и до наших дней. Среди уникальных экспонатов — служебный кабинет руководителя железной дороги 1920–1950-х годов, предметы сервировки фирменных поездов СвЖД начала 2000-х годов и легендарная «Дама с собачкой». Этот знаменитый экспонат недавно обновили, а в экспозицию добавили несколько предметов, чтобы полностью иллюстрировать строки Маршака: «Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж…».Кульминацией «Ночи Музеев» с СвЖД станет открытие выставки картин уральского художника Алексея Трошкова. Выставленные картины посвящены стальным магистралям. Выставка будет работать всего один день.Музей ждет гостей в историческом здании первого железнодорожного вокзала Екатеринбурга по адресу: улица Вокзальная, 14. Мероприятие для возрастной категории 18+