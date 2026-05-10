В Свердловской области тушат один природный пожар
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области зафиксирован природный пожар. Как сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана», на землях лесного фонда в регионе тушат одно возгорание.
По данным на 02.00 17 мая, в регионе действовал один пожар площадью семь гектаров. Накануне лесопожарная служба не сообщала о возгораниях.
Всего в России за минувшие сутки зарегистрировали 35 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 41 328 гектаров.
