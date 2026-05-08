В Нижнем Тагиле ограничат движение транспорта из-за «Ночи музеев» и акции «Дай пять»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле в выходные 16 и 17 мая введут временные ограничения движения транспорта в связи с проведением ежегодных мероприятий «Ночь музеев-2026» и «Дай пять-2026». Об этом сообщили в центре организации дорожного движения города.16 мая с 15.30 в центре города будет запрещена остановка и стоянка автомобилей. С 16.30 и до окончания мероприятия «Ночь музеев-2026» перекроют движение на отдельных участках улиц Уральская и Огаркова.С 22.00 16 мая запрет на остановку и стоянку транспорта будет расширен. 17 мая с 07.00 и до завершения акции «Дай пять-2026» движение ограничат на проспектах Ленина, Строителей, Мира, а также на улицах Пархоменко, Вязовская, Первомайская, Красноармейская и Огаркова.На время проведения мероприятий 17 мая организуют временные остановки общественного транспорта:- направление от ул. Октябрьской революции в сторону ул. Островского: ул. К. Маркса, 23а (маг. Магнит), ул. К. Маркса, 65, ул. К. Маркса, 83.- направление от ул. Островского в сторону ул. Октябрьской революции: ул. К. Маркса, 28к2-Колледж искусств, ул. К. Маркса – сквер «Пионерский», ул. К. Маркса, 50.- по пр. Мира, 23 перед ул. К. Маркса со стороны ул. Газетная. Мероприятие для возрастной категории 18+