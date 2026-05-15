В Артёмовском водителя рейсового автобуса привлекли за лихой манёвр

19.10 Пятница, 15 мая 2026
Стоп-кадр видео Госавтоинспекции Свердловской области
Сотрудники Госавтоинспекции в Артёмовском зафиксировали опасный манёвр рейсового автобуса. Опасный разворот попал на камеры видеонаблюдения и стал причиной разбирательств.

Инцидент произошёл во время повседневного надзора за безопасностью дорожного движения. Внимание автоинспекторов привлекло подозрительное действие водителя междугороднего автобуса. На регулируемом перекрестке улиц Ленина — Станционная водитель двигался со стороны улицы Ленина. Неожиданно он совершил поворот налево из крайнего правого ряда. Такая траектория движения прямо противоречит требованиям пункта 8.5 ПДД РФ. Данный пункт обязывает водителя перед поворотом налево заблаговременно занять крайнее левое положение на проезжей части.

Для объективного расследования инцидента автоинспекторы изучили записи с камер видеонаблюдения. При детальном просмотре видеоматериалов выявился дополнительный эпизод противоправных действий: выполняя опасный маневр, водитель создал реальную угрозу для движения, нарушив пункт 8.1 ПДД РФ.

Водителя автобуса — мужчину 1965 года рождения — официально пригласили в подразделение Госавтоинспекции. С ним провели процессуальную и профилактическую работу. От дачи комментариев гражданин отказался, однако свою вину признал полностью. По результатам разбирательства он привлечен к ответственности по части 1.1 статьи 12.14 КоАП РФ. Дополнительно ему вменили часть 3 статьи 12.14 КоАП РФ за невыполнение требования уступить дорогу.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
