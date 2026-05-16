В Свердловской области спасли человека при пожаре в многоэтажке

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали 17 пожаров, шесть из них произошли в жилом секторе. Один человек пострадал, ещё одного удалось спасти. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.Один из пожаров произошёл в Ревде на улице Интернационалистов. Огонь повредил лоджию, имущество и внутреннюю отделку квартиры на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 10 кв. м. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались девять человек, ещё одного спасли сотрудники газодымозащитной службы. Пожар потушили за 10 минут, на месте работали восемь специалистов и три единицы техники.Ещё один пожар произошёл в деревне Брод на улице Светлой. В частном жилом доме огонь повредил стены, перекрытия и домашнее имущество, площадь пожара составила 30 кв. м. В результате происшествия пострадал один человек. Возгорание ликвидировали за 18 минут силами 15 специалистов и четырёх единиц техники.Мероприятие для возрастной категории 18+