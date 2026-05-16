В Свердловской области спасли человека при пожаре в многоэтажке

12.47 Воскресенье, 17 мая 2026
Фото: МЧС России по Свердловской области
За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали 17 пожаров, шесть из них произошли в жилом секторе. Один человек пострадал, ещё одного удалось спасти. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.

Один из пожаров произошёл в Ревде на улице Интернационалистов. Огонь повредил лоджию, имущество и внутреннюю отделку квартиры на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 10 кв. м. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались девять человек, ещё одного спасли сотрудники газодымозащитной службы. Пожар потушили за 10 минут, на месте работали восемь специалистов и три единицы техники.

Ещё один пожар произошёл в деревне Брод на улице Светлой. В частном жилом доме огонь повредил стены, перекрытия и домашнее имущество, площадь пожара составила 30 кв. м. В результате происшествия пострадал один человек. Возгорание ликвидировали за 18 минут силами 15 специалистов и четырёх единиц техники.


Дарья Суродина © Вечерние ведомости
16:54 В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности
16:41 В Екатеринбурге продлили ограничения движения на перекрёстке Байкальской и Комсомольской
16:19 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения собак на ребёнка в лифте
16:00 В Свердловской области планируют расширить список дорог для ремонта в 2026 году
15:44 В Свердловской области ищут пропавшего на станции Таватуй 4-летнего мальчика
14:43 В Свердловской области ожидается жара до 32° и грозы в начале недели
13:55 В Свердловской области молодожёны смогут зарегистрировать брак круглосуточно 26.06.2026
12:47 В Свердловской области спасли человека при пожаре в многоэтажке
11:48 В Свердловской области тушат один природный пожар
17:20 Рядом с ЖК, куда попал беспилотник, появился новый стрит-арт
17:03 В голосовании за благоустройство Екатеринбурга лидирует бульвар на Уралмаше
16:44 Два дивана и урны: с Исети в Екатеринбурге вывезли 1,5 тысячи тонн мусора
15:47 В Екатеринбурге три маршрута транспорта изменят схему движения
15:19 В Нижнем Тагиле ограничат движение транспорта из-за «Ночи музеев» и акции «Дай пять»
15:04 В Свердловской области камеры фиксации нарушений стали чаще менять из-за привыкания водителей
14:33 Движение трамваев на ЖБИ в Екатеринбурге восстановят утром 18 мая
13:49 В Нижнем Тагиле отменили режим повышенной готовности
12:31 Пожар площадью 1 квадрат в Богдановиче закончился госпитализацией человека
11:26 На горе Качканар нашли туристку, пропавшую во время похода в непогоду
21:04 Екатеринбуржец получил долгий срок проживания в колонии за помощь мошенникам
20:56 В Екатеринбурге пожилую собаку грозят усыпить из-за аллергии
20:32 За алопецию клиентки ответила студия красоты Каменска-Уральского
19:40 Замглавы Тавдинского округа заплатит штраф за нарушение ПДД
19:13 В «Ночь музеев» СвЖД покажет свои уникальные экспонаты
19:10 В Артёмовском водителя рейсового автобуса привлекли за лихой манёвр
17:50 Тридцатиградусная жара ожидается в выходные в Свердловской области
