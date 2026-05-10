Два дивана и урны: с Исети в Екатеринбурге вывезли 1,5 тысячи тонн мусора

16.44 Суббота, 16 мая 2026
Фото: Алина Шешеня | администрация Екатеринбурга
В Екатеринбурге продолжается уборка акватории реки Исети. Работы идут в том числе возле парка Маяковского, где очищают берег и воду от мусора. Об этом сообщили в мэрии Екатеринбурга.

По словам председателя комитета по экологии и природопользованию администрации города Игоря Русинова, больше всего мусора появляется весной после таяния снега. С марта с берегов и из воды вывезли около 1,5 тысячи тонн отходов, среди которых покрышки, ветки, упаковки и бытовой мусор.

Во время уборки рабочие находят и крупные предметы. В этом сезоне из Исети достали два дивана и несколько урн.

Всего в этом году уборка пройдет на 17 участках реки и Городского пруда. Общая протяженность территории составит 36 километров. Особое внимание коммунальные службы уделяют центральной части города, где мусор скапливается чаще всего.


Дарья Суродина © Вечерние ведомости
