Два дивана и урны: с Исети в Екатеринбурге вывезли 1,5 тысячи тонн мусора

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге продолжается уборка акватории реки Исети. Работы идут в том числе возле парка Маяковского, где очищают берег и воду от мусора. Об этом сообщили в мэрии Екатеринбурга.По словам председателя комитета по экологии и природопользованию администрации города Игоря Русинова, больше всего мусора появляется весной после таяния снега. С марта с берегов и из воды вывезли около 1,5 тысячи тонн отходов, среди которых покрышки, ветки, упаковки и бытовой мусор.Во время уборки рабочие находят и крупные предметы. В этом сезоне из Исети достали два дивана и несколько урн.Всего в этом году уборка пройдет на 17 участках реки и Городского пруда. Общая протяженность территории составит 36 километров. Особое внимание коммунальные службы уделяют центральной части города, где мусор скапливается чаще всего.Мероприятие для возрастной категории 18+