В Кушве экс‑директору МУП «Теплодом» Фучкину продлили содержание в СИЗО
Фото: Кушвинский городской суд
Кушвинский городской суд продлил меру пресечения бывшему директору МУП КМО «Теплодом» Сергею Фучкину.
Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Фучик похитил 1,8 млн рублей, которые выделялись из бюджета Кушвинского муниципального округа в виде субсидий для обеспечения бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения.
В суде Сергей Фучик и его защитник просили избрать более мягкую меру пресечения, но суд не нашёл для этого оснований. В итоге экс‑директору «Теплодома» продлили срок содержания под стражей до 23 июля 2026 года, сообщили в объединённой пресс‑службе судов Свердловской области. Постановление ещё может быть обжаловано.
Напомним, что в Кушве также расследуется дело индивидуального предпринимателя Олега Мальцева, который, согласно материалам дела, передал взятку одному из руководителей «Теплодома» за помощь в конкурсных процедурах и в заключении договора на поставку оборудования.
