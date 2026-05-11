За алопецию клиентки ответила студия красоты Каменска-Уральского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Синарский районный суд Каменска-Уральского частично удовлетворил иск клиентки парикмахерской студии. Женщина признана пострадавшей от слишком тугого плетения брейдов.Как поясняют в суде, жительница города решила преобразиться и обратилась в бьюти-студию для создания модной причёски. Она заплатила за услугу 2700 рублей. Процедура сопровождалась сильными болями, однако мастер заверила, что это абсолютно нормально.Боли, однако, не прекращались. Не помогли даже обезболивающие препараты и спустя пять дней женщина вынуждена была самостоятельно расплести косы. В месте крепления хвоста клиентка обнаружила открытую рану размером с пятирублёвую монету. Рана заживала долго и тяжело, а впоследствии рост волос в этом месте не возобновился. У женщины остались рубцы и очаговая алопеция.Владелица студии вернула пострадавшей половину стоимости услуги и оплатила несколько сеансов мезотерапии. Однако остальную сумму возвращать отказалась, после чего клиентка и обратилась в суд.В ходе разбирательства была назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты не смогли однозначно установить механизм образования травмы, но и не исключили, что вред был причинён именно при плетении брейдов. Эксперты указали: наиболее вероятной причиной образования рубца стало механическое воздействие, то есть выдергивание волос с частичками кожи.Суд взыскал с владелицы студии 1350 рублей (невозвращенная часть стоимости услуги), 25 тысяч рублей компенсации морального вреда и 13 175 рублей штрафа в пользу клиентки. Решение не устроило обе стороны, и они обратились в Свердловский областной суд. Истица настаивала на увеличении компенсации морального вреда, а ответчица добивалась полной отмены решения, утверждая, что услуга была оказана качественно, а клиентка травмировала кожу самостоятельно.Свердловский областной суд оставил обе жалобы без удовлетворения. Решение вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+