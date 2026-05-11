Возрастное ограничение 18+
За алопецию клиентки ответила студия красоты Каменска-Уральского
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Синарский районный суд Каменска-Уральского частично удовлетворил иск клиентки парикмахерской студии. Женщина признана пострадавшей от слишком тугого плетения брейдов.
Как поясняют в суде, жительница города решила преобразиться и обратилась в бьюти-студию для создания модной причёски. Она заплатила за услугу 2700 рублей. Процедура сопровождалась сильными болями, однако мастер заверила, что это абсолютно нормально.
Боли, однако, не прекращались. Не помогли даже обезболивающие препараты и спустя пять дней женщина вынуждена была самостоятельно расплести косы. В месте крепления хвоста клиентка обнаружила открытую рану размером с пятирублёвую монету. Рана заживала долго и тяжело, а впоследствии рост волос в этом месте не возобновился. У женщины остались рубцы и очаговая алопеция.
Владелица студии вернула пострадавшей половину стоимости услуги и оплатила несколько сеансов мезотерапии. Однако остальную сумму возвращать отказалась, после чего клиентка и обратилась в суд.
В ходе разбирательства была назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты не смогли однозначно установить механизм образования травмы, но и не исключили, что вред был причинён именно при плетении брейдов. Эксперты указали: наиболее вероятной причиной образования рубца стало механическое воздействие, то есть выдергивание волос с частичками кожи.
Суд взыскал с владелицы студии 1350 рублей (невозвращенная часть стоимости услуги), 25 тысяч рублей компенсации морального вреда и 13 175 рублей штрафа в пользу клиентки. Решение не устроило обе стороны, и они обратились в Свердловский областной суд. Истица настаивала на увеличении компенсации морального вреда, а ответчица добивалась полной отмены решения, утверждая, что услуга была оказана качественно, а клиентка травмировала кожу самостоятельно.
Свердловский областной суд оставил обе жалобы без удовлетворения. Решение вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как поясняют в суде, жительница города решила преобразиться и обратилась в бьюти-студию для создания модной причёски. Она заплатила за услугу 2700 рублей. Процедура сопровождалась сильными болями, однако мастер заверила, что это абсолютно нормально.
Боли, однако, не прекращались. Не помогли даже обезболивающие препараты и спустя пять дней женщина вынуждена была самостоятельно расплести косы. В месте крепления хвоста клиентка обнаружила открытую рану размером с пятирублёвую монету. Рана заживала долго и тяжело, а впоследствии рост волос в этом месте не возобновился. У женщины остались рубцы и очаговая алопеция.
Владелица студии вернула пострадавшей половину стоимости услуги и оплатила несколько сеансов мезотерапии. Однако остальную сумму возвращать отказалась, после чего клиентка и обратилась в суд.
В ходе разбирательства была назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты не смогли однозначно установить механизм образования травмы, но и не исключили, что вред был причинён именно при плетении брейдов. Эксперты указали: наиболее вероятной причиной образования рубца стало механическое воздействие, то есть выдергивание волос с частичками кожи.
Суд взыскал с владелицы студии 1350 рублей (невозвращенная часть стоимости услуги), 25 тысяч рублей компенсации морального вреда и 13 175 рублей штрафа в пользу клиентки. Решение не устроило обе стороны, и они обратились в Свердловский областной суд. Истица настаивала на увеличении компенсации морального вреда, а ответчица добивалась полной отмены решения, утверждая, что услуга была оказана качественно, а клиентка травмировала кожу самостоятельно.
Свердловский областной суд оставил обе жалобы без удовлетворения. Решение вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию