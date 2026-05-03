В Свердловской области в 2026 году пообещали обновить 137 учреждений культуры

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области в этом году планируют провести ремонты и закупить новое оборудование для 137 государственных и муниципальных учреждений культуры. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.По его словам, работы пройдут в двух филармониях – в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, трёх театрах, восьми музеях, 61 культурно-досуговом учреждении и 26 библиотеках. Ещё 37 сельских учреждений культуры должны получить новое оборудование.Также власти рассчитывают в августе завершить строительство Центра культурного развития в Кировграде. Как заявил Паслер, готовность здания площадью около 3,5 тысячи квадратных метров сейчас составляет 94%.В новом центре планируют открыть залы хореографии, студии звукозаписи и видеозаписи, киноаудиторию, помещения для занятий и игровую зону. Там собираются проводить кинопоказы, лекции, выставки и другие мероприятия.Кроме того, в ближайшие два года по нацпроекту «Семья» в регионе обещают модернизировать дома культуры в Артёмовском, Североуральске, Туринске и Тавде, провести капремонт библиотек в Артёмовском, Заречном и Екатеринбурге, а также обновить зрительный зал Нижнетагильской филармонии и сценическое оборудование Свердловского театра музыкальной комедии. Мероприятие для возрастной категории 18+