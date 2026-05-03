Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области в 2026 году пообещали обновить 137 учреждений культуры

16.35 Вторник, 12 мая 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Свердловской области в этом году планируют провести ремонты и закупить новое оборудование для 137 государственных и муниципальных учреждений культуры. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

По его словам, работы пройдут в двух филармониях – в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, трёх театрах, восьми музеях, 61 культурно-досуговом учреждении и 26 библиотеках. Ещё 37 сельских учреждений культуры должны получить новое оборудование.

Также власти рассчитывают в августе завершить строительство Центра культурного развития в Кировграде. Как заявил Паслер, готовность здания площадью около 3,5 тысячи квадратных метров сейчас составляет 94%.

В новом центре планируют открыть залы хореографии, студии звукозаписи и видеозаписи, киноаудиторию, помещения для занятий и игровую зону. Там собираются проводить кинопоказы, лекции, выставки и другие мероприятия.

Кроме того, в ближайшие два года по нацпроекту «Семья» в регионе обещают модернизировать дома культуры в Артёмовском, Североуральске, Туринске и Тавде, провести капремонт библиотек в Артёмовском, Заречном и Екатеринбурге, а также обновить зрительный зал Нижнетагильской филармонии и сценическое оборудование Свердловского театра музыкальной комедии.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Александр Федоров © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области в 2026 году планируют открыть шесть новых модельных библиотек
03 мая 2026
Более 455 тысяч свердловчан уже проголосовали за объекты благоустройства
12 мая 2026
Свердловские муниципалитеты получат ещё более 100 миллионов рублей на дороги
08 мая 2026
Более 338 тысяч жителей Свердловской области проголосовали за объекты благоустройства
03 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:35 В Свердловской области в 2026 году пообещали обновить 137 учреждений культуры
15:37 Пострадавшая в ДТП с «охотником на байкеров» екатеринбурженка возмутилась прекращением дела
15:08 Двум жительницам Екатеринбурга после банкротства списали долги за коммуналку и вернули электричество
14:57 В Екатеринбурге на три месяца изменят маршруты шести трамваев из-за стройки тоннеля под Куйбышева
14:53 Книжный фестиваль «Зелёная строка» в Екатеринбурге за 11 дней посетили более 42 тысяч раз
14:44 По уральским СМИ рассылают очередное фейковое письмо о случаях хантавируса в военном госпитале Екатеринбурга
14:32 В Нижнем Тагиле суд оставил покупателю квартиру, проданную по «схеме Долиной»
14:02 Экономист Наталья Зубаревич сорвала аплодисменты в Екатеринбурге заявлением о налогах
12:45 В Екатеринбурге из-за полумарафона перекроют улицы в Новокольцовском
12:38 Уральские ученые нашли признаки преждевременного старения у коров и свиней
11:19 Свердловский Росреестр предупредил о новой схеме мошенников с дачными участками
11:01 В Березовском водителя КАМАЗа отправили в колонию после смертельного ДТП с подростком на питбайке
10:35 Более 455 тысяч свердловчан уже проголосовали за объекты благоустройства
10:17 В Новоуральске спустя десять лет вынесли приговор по делу об убийстве женщины
09:46 В Екатеринбург идет жара до +30 градусов
20:04 В Екатеринбурге оставшимся без хозяина собакам срочно ищут дом
19:03 Под Седельниково произошёл сход железнодорожной цистерны
18:50 Свердловская киностудия поучаствует в Ночи музеев
17:30 Сделать рисунок или видеоролик на тему коррупции предлагают жителям Свердловской области
16:44 О заморозках и высокой пожарной опасности предупреждают синоптики
16:23 Екатеринбуржцы сообщают о ДТП с автобусом на Уктусе
15:51 42% жителей Свердловской области используют ИИ в работе
15:32 Кота с качающейся сосны достал зооспасатель в Екатеринбурге
14:51 На железнодорожных путях в Каменске-Уральском погибла 17-летняя девушка
12:55 В Дегтярске после ДТП на перекрёстке погиб мотоциклист
11:38 В Нижнем Тагиле 95-летняя женщина лишилась сбережений после «снятия порчи»
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
16:35 В Свердловской области в 2026 году пообещали обновить 137 учреждений культуры
15:37 Пострадавшая в ДТП с «охотником на байкеров» екатеринбурженка возмутилась прекращением дела
15:08 Двум жительницам Екатеринбурга после банкротства списали долги за коммуналку и вернули электричество
14:57 В Екатеринбурге на три месяца изменят маршруты шести трамваев из-за стройки тоннеля под Куйбышева
14:53 Книжный фестиваль «Зелёная строка» в Екатеринбурге за 11 дней посетили более 42 тысяч раз
14:44 По уральским СМИ рассылают очередное фейковое письмо о случаях хантавируса в военном госпитале Екатеринбурга
14:32 В Нижнем Тагиле суд оставил покупателю квартиру, проданную по «схеме Долиной»
14:02 Экономист Наталья Зубаревич сорвала аплодисменты в Екатеринбурге заявлением о налогах
12:45 В Екатеринбурге из-за полумарафона перекроют улицы в Новокольцовском
12:38 Уральские ученые нашли признаки преждевременного старения у коров и свиней
11:19 Свердловский Росреестр предупредил о новой схеме мошенников с дачными участками
11:01 В Березовском водителя КАМАЗа отправили в колонию после смертельного ДТП с подростком на питбайке
10:35 Более 455 тысяч свердловчан уже проголосовали за объекты благоустройства
10:17 В Новоуральске спустя десять лет вынесли приговор по делу об убийстве женщины
09:46 В Екатеринбург идет жара до +30 градусов
20:04 В Екатеринбурге оставшимся без хозяина собакам срочно ищут дом
19:03 Под Седельниково произошёл сход железнодорожной цистерны
18:50 Свердловская киностудия поучаствует в Ночи музеев
17:30 Сделать рисунок или видеоролик на тему коррупции предлагают жителям Свердловской области
16:44 О заморозках и высокой пожарной опасности предупреждают синоптики
16:23 Екатеринбуржцы сообщают о ДТП с автобусом на Уктусе
15:51 42% жителей Свердловской области используют ИИ в работе
15:32 Кота с качающейся сосны достал зооспасатель в Екатеринбурге
14:51 На железнодорожных путях в Каменске-Уральском погибла 17-летняя девушка
12:55 В Дегтярске после ДТП на перекрёстке погиб мотоциклист
11:38 В Нижнем Тагиле 95-летняя женщина лишилась сбережений после «снятия порчи»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK