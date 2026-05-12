Возрастное ограничение 18+
В голосовании за благоустройство Екатеринбурга лидирует бульвар на Уралмаше
Иллюстрация с сайта «Госуслуги»
В Екатеринбурге более 130 тысяч человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в мэрии Екатеринбурга.
Горожанам предлагают выбрать одну из 17 зеленых зон, которые могут благоустроить за счет федерального финансирования.
Сейчас лидером голосования является бульвар по улице Культуры в Орджоникидзевском районе. За эту территорию уже отдали 17 528 голосов.
Для получения федерального финансирования Екатеринбургу необходимо набрать около 300 тысяч голосов. Проголосовать за любой объект жители могут независимо от района проживания. Голосование продлится до 12 июня, сделать выбор можно через авторизацию на «Госуслугах». Мероприятие для возрастной категории 18+
Горожанам предлагают выбрать одну из 17 зеленых зон, которые могут благоустроить за счет федерального финансирования.
Сейчас лидером голосования является бульвар по улице Культуры в Орджоникидзевском районе. За эту территорию уже отдали 17 528 голосов.
Для получения федерального финансирования Екатеринбургу необходимо набрать около 300 тысяч голосов. Проголосовать за любой объект жители могут независимо от района проживания. Голосование продлится до 12 июня, сделать выбор можно через авторизацию на «Госуслугах». Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на три месяца изменят маршруты шести трамваев из-за стройки тоннеля под Куйбышева
12 мая 2026
12 мая 2026