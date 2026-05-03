Более 455 тысяч свердловчан уже проголосовали за объекты благоустройства

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Более 455 тысяч жителей Свердловской области приняли участие в голосовании за общественные пространства, которые могут благоустроить в 2027 году по проекту «Формирование комфортной городской среды».Губернатор Денис Паслер напомнил, что голосование продлится до 12 июня, а в регионе продолжаются работы и на территориях, которые жители выбрали в предыдущие годы.Одним из таких объектов стал парк имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге. Территория победила в голосовании в 2024 году. Изначально завершить благоустройство планировали к 2027 году, однако сейчас работы идут с опережением графика, и закончить их рассчитывают уже в 2026-м.По данным областных властей, в парке создают детские и спортивные площадки, зоны отдыха, площадку для выгула собак и смотровую площадку.Также в Кировграде стартовал второй этап благоустройства городского парка культуры и отдыха. Как уточнили в ДИПе, на территории уже расчистили площадку и оборудовали парковку. В дальнейшем там планируют обустроить прогулочные зоны, лодочную станцию, фотозону и выход к воде.Кроме того, в Екатеринбурге продолжается благоустройство набережной Исети и Ольховки — от дома №11 на улице Гражданской до улицы Колмогорова. Проект предусматривает укрепление берега, строительство ливневой канализации, велодорожек, тротуаров и площадок для отдыха.Всего в 2026 году на голосование в Свердловской области вынесен 171 проект в 56 муниципалитетах, сообщили в департаменте информационной политики региона. Мероприятие для возрастной категории 18+